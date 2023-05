Badr Hari maakt in september rentree in de ring en aast op deelname aan Glory Grand Prix

Hari overwoog in oktober vorig jaar te stoppen nadat hij van Alistair Overeem verloor, een uitslag die overigens in een later stadium werd omgezet naar ‘no contest’ nadat Overeem een positieve plas had opgeleverd. Al snel schemerde door dat The Golden Boy toch nog niet helemaal klaar was met kickboksen. Met zijn partij tegen McSweeney krijgt hij opnieuw een kans op zijn eerste Glory-zege, na vier nederlagen (tegen Rico Verhoeven tweemaal en Arek Wrzosek) en drie ‘no contests’ (Overeem, Wrzosek en Hesdy Gerges).