Anticlimax in Rotterdam: Verhoeven wint toernooi na opgave Khbabez

Zo won kickbokskoning Verhoeven alweer zijn twintigste opeenvolgende Glory-partij en bevestigde hij nog maar eens op eenzame hoogte te staan bij de zwaargewichten. ,,Dit voelde goed", begon hij na afloop van het gevecht aan zijn analyse. ,,Het was een prachtig toernooi, dat voor mij begon tegen Hesdy (Gerges, red.). Dat was een goed maar lastig gevecht, want hij deed iets totaal anders. Daarna wist ik dat Tarik ook gekomen was om een goed gevecht af te leveren. Dat zorgde ervoor dat ik wat gemakkelijker de openingen kon vinden. Ik heb het erg naar mijn zin gehad.”



,,Deze voegen we ook weer toe aan mijn erfenis", was de wereldkampioen nog niet klaar. ,,Ik blijf het zeggen, ik wil de lat zo hoog mogelijk leggen voor de volgende generatie en ik wil dat zij zeggen: ik doe het net als Rico, maar dan nóg grootser", aldus Verhoeven, die afsloot met een boodschap aan de fans. ,,Het zijn moeilijke tijden en er is veel aan de hand, maar ik hoop dat iedereen het vanavond naar zijn zin heeft gehad.”