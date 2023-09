Zonder schoenen is het lastig om aan de top te komen

gastschrijvers Roos, maak jij de plee schoon?

Ik probeer mijn dochter te kalmeren. Als meisje in de techniek krijgt ze opmerkingen als ,,je enige recht is het ...” en ,,maak je niet druk”. Ikzelf, al jaren tussen de mannen, wuif dat soort opmerkingen weg en vraag ,,is dat het enige recht van zijn vrouw?’’