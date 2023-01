‘Wat zou ik graag eens op ze mopperen en ze omhelzen’

gastschrijversAfgelopen zondag was het druilerig en nat weer en wat doe je dan als brave kinderen? Je gaat op visite bij je ouders. Nu zijn mijn eigen kinderen inmiddels de deur uit en die hebben weinig last van deze ‘dwang’ die we onszelf hebben opgelegd.

Mijn man en ik trotseren de wind en de regen en stappen op de fiets naar mijn ouders. Het hoort niet bij de zondag, maar beukend tegen de wind in en in de miezerige regen rijd ik licht vloekend achter de rug van mijn man. Niet te dicht, want dan kom ik aan als een renner uit Parijs-Roubaix die net de kasseienstrook heeft bedwongen met het slijk op mijn voorhoofd. Mijn ouders, hoogbejaard en broos, maar zo in hun eigen wereld op hun gemak. Mijn moeder schuifelt achter ons aan als we binnen komen en zoals gewoonlijk is ze erg blij om mijn man te zien. Ze benadrukt dit nog even door te zeggen dat alle drie haar aangetrouwde kinderen haar even lief zijn. Over haar eigen kinderen hoor ik haar niet. Mijn vader reageert ook niet, maar hij is stokdoof dus hoort sowieso niets.

Quote Hij zegt niet veel, hij houdt zijn woorden binnen voor de visite aan zijn ouders

Voor we helemaal verstijven met onze koude spieren in de natte kleren, worden er nog even zoenen en omhelzingen uitgewisseld. Het was tenslotte ook al drie dagen geleden dat ze mij hadden gezien. Op de fiets terug mopper ik een beetje over mijn moeder die lastig doet wanneer het gaat om het nemen van pijnstillers wanneer ze ze toch echt nodig heeft. Zonder veel te zeggen, fietst mijn man naast me. We gaan met de wind mee, razendsnel naar huis. Hij zegt niet veel, hij houdt zijn woorden binnen voor de visite aan zijn ouders. Want dat is onze volgende stop. Van ver zie ik de lichtjes al branden, ooh wat zijn er veel mensen op de been. We schuifelen mee met de rij en nemen een kaarsje.

Dan lopen we naar mijn schoonouders toe, die daar samen al enige jaren op deze plaats verblijven. Wat zou ik graag nog eens op hen mopperen en ze bij het afscheid omhelzen. Alle woorden zijn overbodig. Het is de lichtjesavond op de begraafplaats.

Jacqueline van de Voorde-De Meester (62) woont in Hulst. ,,Al vele jaren schrijf ik stukjes of met een sjiek woord, columns over alle dagelijkse dingen die in mijn leven gebeuren.”

De rubriek Gastschrijvers is een podium voor schrijvers in de dop. De bijdragen mogen over van alles gaan, als je er maar leuk over kan schrijven. Deel je mooie, grappige of ontroerende verhaal uit het dagelijks leven met ons. De beste stukken publiceren we op de speciale pagina ‘van de lezer’. Voor reacties op het nieuws zoals opiniestukken en lezersbrieven is een aparte pagina. Voorwaarden - De bijdrage is geschreven in fatsoenlijk Nederlands en heeft een maximale lengte van 300 woorden. - Zorg dat je bijdrage altijd is voorzien van je volledige naam, leeftijd, woonplaats en eventueel beroep en/of gezinssituatie. Ook een bijzonder verhaal delen? Mail naar lezersredacteur@pzc.nl.