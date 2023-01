Spiegelglad water in Middelburg

lezersbrieven ‘Ik roep alle voetbal­lers op hun salaris te doneren aan nabestaan­den in Qatar’, en andere lezersreac­ties deze week

Guus de Block uit Terneuzen stelt voor de discussies over voetballen in Qatar te stoppen. Hij doet een oproep aan de spelers en andere betrokkenen: ,,Doneer je salaris aan de nabestaanden van degenen die de pompeuze stadions hebben gebouwd en voetbal voor de eer.” En Bob Lagaaij uit Middelburg doet een laatste pleidooi om het stadhuis van Terneuzen ,,niet te veranderen in een witgekalkt wellnesscentrum.” Lees hier de beste ingezonden lezersreacties van deze week.

