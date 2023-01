Roos, maak jij de plee schoon?

gastschrijversIk probeer mijn dochter te kalmeren. Als meisje in de techniek krijgt ze opmerkingen als ,,je enige recht is het ...” en ,,maak je niet druk”. Ikzelf, al jaren tussen de mannen, wuif dat soort opmerkingen weg en vraag ,,is dat het enige recht van zijn vrouw?’’

Het blijft apart. Het wordt gepromoot, vrouwen in de techniek. Maar ik kreeg ook opmerkingen als ,,maak jij de plee schoon?” Dan belde ik boos naar mijn baas met als gevolg: de volgende dag het toilet schoon. Wat een waardering! We moeten ons niet aanstellen. In vrouwenberoepen worden ook opmerkingen gemaakt en flink geroddeld. Geef je een sneer terug, heb je een drama. Het verfrissende aan mannen is: ze maken opmerkingen, maar je mag dat terug doen. Dan krijg je meer respect. Dat moet je leren. Ik heb er lang over gedaan. Maar terug in de harde vrouwenwereld? Nooit!

Quote Buiten, omringd door mannen, ga ik niet achter de bus zitten plassen Roos Siben

Gezien vanuit he mannelijke perspectief: opeens gaat een vrouwelijke grondwerker mee. Zij moeten extra werk verzetten, leuk of niet. Vrouwen missen aspecten die essentieel zijn voor het grondwerk. Dat komt niet door ons, zo zijn we geschapen. Bijvoorbeeld plassen. Dat is een gedoe. Buiten, omringd door mannen, ga ik niet achter de bus zitten plassen. Tijdens mijn menstruatie ben ik traag en heb ik soms opvliegers. Je kunt niet scheppen, maar die sleuf moet er komen. Kracht, dat is nog wel het meest frustrerende. Ik ben redelijk sterk, maar niet sterk genoeg.

Ik moet niet vaak ‘naar buiten’. Maar het komt voor. Ik vind het heel leuk, maar bezwaarlijk en zwaar. Via de metaal ben ik in de techniek terecht gekomen. Erg leuk, echter: twee vrouwen en daar begon het gezeik al! Veel van de mannen waren net vrouwen. Vervolgens terecht gekomen bij een technische groothandel. Waar het onwijs leuk was en ik de meest leuke vrouwelijke en mannelijke collega’s had. Ik kreeg een mooi aanbod bij mijn huidige bazen, waar ik het reuze naar mijn zin heb! En plagen? Heus wel, allemaal.

Roos Siben (37) uit Terneuzen heeft twee dochters en werkt in de techniek. Ze wil deze boodschap meegeven aan haar dochter en alle andere meisjes die de techniek in willen: ,,Het is overal wat, laat jezelf niet kisten. Niet door mannen, maar ook niet door vrouwen. Soms zijn mannen net zulke roddeltantes als vrouwen, of vrouwen zo eerlijk en relaxed als mannen! Techniek is the best!”

