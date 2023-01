Op pad met de dochters van de Emir van Qatar

Er was een restaurant voor ze afgehuurd, de eerste stop. Het alcoholverbod werd meteen genegeerd, vrouwenemancipatie (ook al kan dat eigenlijk niet met een sluier) er was muziek en de dames gooiden hun rokken omhoog en dansten en dansten. In de historie van het eiland waren ze niet geïnteresseerd, het klooster en de grot die speciaal voor ze waren geopend werden genegeerd. De gids mocht ze rondleiden naar de winkels van Chora, hét centrum om te winkelen op Patmos. Daar kochten ze voor 30.000 euro aan kleding. Ongepast werd alles in tasjes gestoken, wat lief mocht dragen. Zie het voor je! Vier gesluierde vrouwen, gevolgd door een man met armen vol tasjes kleding. Daarna werd er een drankje besteld op het centrale pleintje, toch alcohol natuurlijk. De dames hadden een topavond. In die tijd wisten wij nog weinig van wat er zich afspeelde in het ministaatje Qatar. Laat staan dat wij iets wisten van de stadions die toen natuurlijk al werden gebouwd voor een WK wat nu op het punt staat te beginnen. Wat hadden we gedaan als we het wel geweten hadden? De vrouwen van de Emir alleen op pad gestuurd? Ze zelf hun tasjes laten dragen? Een discussie begonnen met ze over ons transgender kleinkind waar we zo trots op zijn? Gewetensvraag nietwaar!?