‘Niets dan lof voor de zorg in Zeeland’

Van het thuisbrengen van mijn fiets tot de scan in Goes..

Graag sluit ik mij aan bij mevrouw Anneke Roovers-Hirdes uit Arnemuiden, die zich in haar ingezonden brief zeer positief uitlaat over de medische zorg in Zeeland. Mijn relaas over de Zeeuwse zorg begint op het moment dat ik als 88-jarige ergens in de polder van mijn fiets viel en een heup brak. De hulp begon op particulier en internationaal niveau door een meelevend Belgisch echtpaar, dat zich over mij ontfermde en eerste hulp verleende. Ze hebben zelfs mijn fiets nog thuisbezorgd! En vervolgens een Nederlandse mevrouw, die op adequate wijze de hulpdiensten inschakelde. Al snel arriveerde de ambulance, waarvan de medewerkers mij op bekwame wijze behandelden en vervoerden naar het ziekenhuis ZorgSaam in Terneuzen. Daar ben ik uitstekend opgevangen en met spoed geopereerd door de orthopedische chirurg en zijn team. Na een prima verpleging in het ziekenhuis, ben ik ter revalidatie overgebracht naar SVRZ Ter Schorre. Ook voor de artsen en medewerk(st)ers aldaar niets dan lof. Tussendoor ook nog even voor een speciale scan naar ADRZ-Goes, waar ik vlot en vriendelijk werd geholpen.