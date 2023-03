MIJN FOTO | Strandhuisje in de sneeuw

gastschrijvers Monoloog van ‘ Zij-die-nooit-luis­tert’

Wat is die hond van hiernaast toch een minkukel! Hij zou toch zo langzamerhand wel moeten weten, dat hij elke morgen kan doodvallen van schrik als hij over mijn stuk van de stoep loopt. Vanmorgen had ik een goed doordacht plan om die Wammes Waggel eens flink te laten schrikken.