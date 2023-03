MIJN FOTO | Krokussen in bloei net na de krokusvakantie

lezersbrieven Mag je nog een fikkie stoken? En andere lezersreac­ties van deze week

Lekker een fikkie stoken, kan dat nog? De Raad van State besloot deze week dat gemeenten serieus onderzoek moeten doen als burgers klagen over houtrook. Honderden mensen reageerden via social media op het artikel over deze uitspraak. En Ruud Jobse uit Koudekerke vraagt zich af of 100 euro per jaar echt te veel geld is om je auto te parkeren als je naar je strandslaaphuisje gaat. Hieronder een bloemlezing van de reacties op houtkachelrook én de beste ingezonden lezersreacties op ander nieuws deze week.