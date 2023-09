MIJN FOTO | ‘Kinderdijk by night’

gastschrijvers ‘Eenmaal geboren als Zeeuw blijf je altijd Zeeuw’

,,Héé broertje!”, riep ik en stapte vlug over in zijn warme auto op de carpoolplek Vierwegen. Het was een van de koudste dagen van december vorig jaar en uitgerekend nu zouden we gaan wandelen. Snel op weg naar het haventje van Ellewoutsdijk waar even later nog een broertje instapte. ,,Héé broertje!”, klonk het nu drie maal.