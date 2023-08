MIJN FOTO | Hopelijk kan de regenjas nu aan de kapstok blijven

lezersbrieven Goede vissers­sche­pen slopen? Zo wordt het milieu alleen maar verder verziekt, en andere lezersreac­ties van deze week

Dat door allerlei oorzaken, zoals maatregelen vanuit Brussel, windmolenparken, hoge brandstofprijzen, personeelstekort enzovoorts, de visserij klappen krijgt? Dat wisten we allang. Toen de pulsvisserij een milieuvriendelijke brandstof besparende oplossing bood, werd deze ook weer om zeep geholpen. Om het milieu nog verder te verzieken worden nu goede vissersschepen gesloopt op een strand, nabij een recreatiegebied van met name Nederlandse toeristen. Dit is toegestaan omdat het land waar dit gedaan wordt, geen lid is van ons clubje en dus een bepaald soort uitwerpsel heeft aan onze milieu-eisen. Wij zullen genoegen moeten nemen met een gekweekt visje uit bijvoorbeeld Vietnam, zonder ons te bekommeren om de transportkosten. Heel lang geleden zei al iemand: ,,Het kan verkeren.” Kees Baan, Middelburg