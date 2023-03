MIJN FOTO | Geen 4, maar wel 20 boompjes op het schoolplein bij De Wissel

De afgelopen twee jaar hebben enthousiaste leerkrachten, kinderen, ouders en omwonenden samen de handen uit de mouwen gestoken om een stuk van het grijze schoolplein om te toveren tot tuin. De school ontving een subsidie van 400 euro van het Waterschap Scheldestromen en Plan Boom om vier bomen aan te schaffen om zo het schoolplein groener te maken. Groot was de verrassing op de gezichten van leerlingen en leerkrachten toen bleek dat in de voorjaarsvakantie behalve de vier fruitbomen belangeloos nog ruim 20 extra boompjes geleverd werden door De Fruithof in Kapelle.

Ook in 2023 stelt de Provincie Zeeland weer budget beschikbaar voor het vergroenen van acht schoolpleinen in Zeeland. De voucher van de Groene Revolutie Zeeuwse schoolpleinen biedt scholen een steuntje in de rug om hun groene schoolplein te realiseren. Het doel is om in één schoolgeneratie alle Zeeuwse kinderen een groene speel- en leerplek te geven. Leerlingen en leerkrachten van De Wissel hopen met hun aanvraag van dit jaar de vergroening van het schoolplein een flinke boost te kunnen geven. En nu maar wachten tot het eerste fruit geplukt kan worden.