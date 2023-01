‘Is deze man de vuurwerkramp in Enschede al vergeten?’ en andere lezersreacties deze week

lezersbrievenRinus Kole uit Vlissingen las met afgrijzen het bericht over de man uit Yerseke die zijn auto vol vuurwerk laadde. Ook de excuses van het kabinet over het slavernijverleden blijven voor veel lezers voer voor discussie. Lees hier de beste lezersreacties van deze week.

Auto vol vuurwerk

Met verbazing heb ik gelezen over de man die een vermogen aan vuurwerk wegknalt op oudjaarsavond. Daarbij een foto van een auto volgestouwd met dozen vuurwerk. Is deze man de vuurwerkramp in Enschede al vergeten? Er zal maar een ongeluk gebeuren onderweg, met brand mogelijk tot gevolg, je wil er toch niet aan denken? Ik gun iedereen zijn pleziertje.

Rinus Kole, Vlissingen

Excuses (2)

De lezersreactie ‘excuses’ riep bij mij al snel het beeld op van de calculerende slavenhouder. Zoveel mogelijk verdienen aan die handel. De diepere betekenis van die excuses is de schrijver niet bekend. Gebrek aan empathisch vermogen, ander moreel besef? Dat huidige generaties van nakomelingen nog steeds veel moeite hebben met de misdaad tegen de menselijkheid, hun voorouders aangedaan, zegt iets over de impact. Als je de gruweldaden, de onmenselijkheid goed tot je door laat dringen dan kan het niet anders dan dat dit generaties daarna nog doorvoeld wordt. Toch zeker als die huidige nakomelingen nog dagelijks te maken krijgen met onrecht, vernedering, respectloosheid. Zij worden tevens geconfronteerd met de rijkdom van het slavenhoudersland en de armoede van hun eigen land. Haïti heeft zich moeten vrijkopen van Frankrijk voor 18 miljard euro, heeft dat in 122 jaar afbetaald en is nu een straatarm land. Slavenhouders kregen, bij de afschaffing, per slaaf een vergoeding van 200 – 300 euro. En de slaven kregen tien jaar verlenging van hun slaafperiode! Behandel een ander zoals je zelf behandeld wilt worden!

Jos Verstraaten, Sint Jansteen

Excuses (3)

Benny van Goethem uit Sint Jansteen vindt niet dat Nederland voor wanpraktijken die ze in het verleden hebben uitgevoerd - waaronder slavernij - excuses moet aanbieden. Dit hoeft volgens hem niet, omdat het al lang geleden is en je er zelf niet bij betrokken bent geweest. Het gaat hier echter niet om persoonlijke excuses/betrokkenheid, maar om die van de staat. Nederland heeft zich in het verleden onder meer verrijkt met de slavenhandel en het uitbuiten van koloniën. Vooral hoe hierbij werd omgegaan met de slaaf/gekolonialiseerde verdiende niet de schoonheidsprijs en was vaak mensonterend. Dit ‘regime’ is bovendien door de eeuwen heen door de verantwoordelijke staatshoofden/regeringen in stand gehouden enkel en alleen voor het geldelijk gewin. Toch nog even over persoonlijke betrokkenheid. Heel Nederland en dus ook de inwoners hebben geprofiteerd en profiteren nog van de welvaart die dit duistere stukje verleden heeft gebracht. Toch maar een excuus.

Ruud Schaier, Goes

Schokkende cijfers, schokkende uitspraak

De nieuwe kerncentrales die dit kabinet wil gaan bouwen bij Borssele, zijn van het EPR-type: European Pressurized Reactor. Een dergelijke reactor wordt momenteel ook neergezet in Flamanville, Frankrijk. De bouw is gestart in 2007, en de centrale zou in 2012 opgeleverd worden. De kosten werden destijds geraamd op 3,4 miljard euro. Op dit moment is de verwachting dat de centrale in 2024 gereed zal zijn, en dan 13,2 miljard euro gekost zal hebben. Een vertraging van 12 jaar en een kostenoverschrijding van 10 miljard. Maar nog schokkender dan de cijfers, zijn de uitspraken van een oud-topman van EDF. Op 13 december verklaarde hij tegenover een commissie van het Franse parlement: ,,Een EPR-centrale is veel te complex, zo goed als onmogelijk te bouwen”. Wanneer een prominente voorvechter van de nucleaire industrie geen vertrouwen (meer) heeft in de EPR-technologie, waarom zouden wij er dan wel in geloven?

Johan de Jonge, Lewedorp

Vergeten conflicten

Ik vind het ook erg zielig voor Oekraïners. Maar er zijn nog veel meer vluchtelingen in Zeeland. Die zijn ook gevlucht voor kapotgeschoten steden. Ik begin met de vergeten burgeroorlogen in Jemen. Syrië, Afghanistan, Ethiopië, Somalië, Nigeria. En de rest. Ook deze mensen willen aandacht voor hun situatie. En noem ze geen ‘gelukszoekers’ want dan word ik een beetje boos. Er zijn ook conflictgebieden waar officieel geen oorlog woedt maar waar de bevolking ook onderdrukt wordt. Ik noem Palestina als voorbeeld. Dus, gaarne aandacht voor andere conflicten en oorlogen.

Erick Geleedst, Goes