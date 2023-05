Huidkanker kenden we nog niet en schimmel krabde je gewoon van de kaas

mijn foto Schaatsple­zier op een weiland in Sint Laurens

Matty Geschiere fotografeerde de schaatspret van afgelopen zaterdag in het natuurgebied bij Sint Laurens. De Sint Laurense Weihoek is het hele jaar een trekpleister voor vogels. Nu was het heel even de beurt aan de schaatsers. Ook een mooie foto gemaakt? Mail naar lezersredacteur@pzc.nl.