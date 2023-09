George Clooney op zijn Zeeuwse bromfiets

gastschrijvers Jesse de wereldrei­zi­ger, 1000 dagen oud

Mijn kleinzoon Jesse, twee jaar en acht maanden oud, is op vakantie naar Thailand voor een maand, samen met mijn dochter en haar man. Hij heet Jesse, omdat dit een naam is die overal makkelijk uit te spreken is in het buitenland. Net als zijn ouders is dit mannetje al erg reislustig.