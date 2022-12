‘Florijan en Ria mogen dan al een gerespecteerde leeftijd hebben en 60 jaar getrouwd zijn, maar ze zitten nog lang niet achter de geraniums’

Florijan was een vriend van Ria’s broer en kwam aldus daar over de vloer. Op een feestje kwam hij eerst met een ander meisje aan, maar hij ging al gauw met mijn moeder dansen. Van het een kwam het ander en uiteindelijk zijn ze getrouwd. Florijan was eerst technisch tekenaar en later vertegenwoordiger in witgoed maar omdat Ria nogal ondernemingszin had zijn ze later de detailhandel ingegaan. Naast modewinkels in Rotterdam, Nieuwegein , Zoetermeer en Spijkenisse hadden ze ook een groothandel in mode en luxe lederen jassen.