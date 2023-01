Het was er gezellig en een jonge vrouw van de bediening vroeg ons in het Engels wat we wilden drinken… Ik vroeg haar waarom zij ons in die taal aansprak. Ze zei met een zachte glimlach dat we haar moedertaal wellicht niet zouden kunnen verstaan. Binnen de kortste keren vertelde zij over haar vlucht uit Oekraïne samen met haar moeder. Over haar vader en haar broers, die ginds hadden moeten blijven om te vechten aan het front en met ontroering sprak zij over haar grootouders, die ergens in een heel klein dorpje achteraf woonden en niet wilden luchten. Ze had ginds gestudeerd aan de universiteit en nu werkte zij in een koffietentje in Zoutelande om haar leven hier in dit land voor haar en haar moeder te kunnen financieren.