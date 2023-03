Stichting Kroeldekens Vreewijk bestaat vijf jaar

VAN DE LEZER Gemengd koor Chapeau bestaat 25 jaar

Gemengd koor Chapeau uit Rotterdam bestaat 25 jaar in 2023. En dat is voor Willie van Dongen reden genoeg om voor Van de Lezer een artikel met foto in te sturen. ,,Want ik maak al 23 jaar deel uit van Chapeau en dat is, al zeg ik het zelf , best een bijzonder koor.”