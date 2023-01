Is overal betaald parkeren invoeren de oplossing om het autogebruik in Rotterdam terug te dringen?

Parkeerchaos in Rotterdam-Zuid sinds invoeren betaald parkeren: vechten om plekje waar het nog wél gratis is

De invoering van het betaald parkeren in wijken in Rotterdam-Zuid, die tot nu toe gratis waren, verloopt allesbehalve vlekkeloos. Het zijn wijken waar niet iedereen die extra kosten erbij kan hebben, terwijl zij nooit parkeerproblemen in hun straat hadden . Nu overal betaalpalen opduiken gaan mensen op zoek naar plekken waar zij hun auto nog wel kosteloos kunnen stallen, blijkt uit een reportage van het AD Rotterdams Dagblad .

