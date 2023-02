Gemengd koor Chapeau bestaat 25 jaar

VAN DE LEZERGemengd koor Chapeau uit Ridderkerk bestaat 25 jaar in 2023. En dat is voor Willie van Dongen reden genoeg om voor Van de Lezer een artikel met foto in te sturen. ,,Want ik maak al 23 jaar deel uit van Chapeau en dat is, al zeg ik het zelf , best een bijzonder koor.”

,,Ons koor is destijds opgericht door personeel van de toenmalige Daniel den Hoed Kliniek . Zij werden gevraagd door professor Oosterhuis, toen wetenschappelijk directeur van kliniek, en dirigent Gerard Breas om mee te werken aan de Goede Doelenconcerten voor het KWF. Dat was niet tegen dovenmansoren gezegd. Er kwamen destijds zo’ n tachtig mensen in hun middagpauze repeteren in het auditorium van ‘De Daniel’. Het eerste concert, waar het personeel aan meewerkte, was een feit en een daverend succes”, aldus Willie.

Op eigen benen

Het kooroptreden zou een eenmalige happening zijn, maar de medewerkers hadden aan het zingen en koorleven geroken en wilden dat het koor bleef bestaan. Vanaf dat moment stond Chapeau op eigen benen en bleef het meewerken aan de Goede Doelenconcerten, samen met andere koren en bekende artiesten. Gerard Breas werd als dirigent opgevolgd door Eric van Dalum. Ook met hem werden concerten gegeven in onder andere het Zuidpleintheater, met bijzondere gasten als Anita Meyer, Margriet Eshuijs met Maarten Peters en Ernst Daniël Smit.

Inspiratie

,,Kenmerkend voor ons koor Chapeau is dat er steevast, bij grote concerten, hoge hoeden aan het eind van een concert staan, waar geld in gedoneerd kan worden voor een mooi doel, zoals het Familiehuis. Helaas werd ons laatste grote concert in het nieuwe Zuidplein Theater, waarbij Karin Bloemen te gast zou zijn, wegens de pandemie afgelast. Door diezelfde pandemie is het ledenaantal ook wat teruggelopen. Dat zouden we graag weer op peil brengen.’’ Wel kon het koor wel weer een kerstconcert geven in het Erasmus MC, waar de roots van het koor liggen.

Torenfestival Rotjekoor

,,Ook hebben we een mooi zaterdagmiddagconcert gegeven in Barendrecht en zijn we ingeloot voor het Rotterdams korenfestival Rotjekoor. Kortom, genoeg inspiratie om met elkaar ons mooie en gezellige koor Chapeau in het zonnetje te zetten”, aldus Willie, die geïnteresseerden die lid willen worden, oproept om met haar contact op te nemen via chapeau.secretariaat@gmail.com



