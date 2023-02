Opa kende de weg op zijn duimpje

Van de lezerSchrijven voor een krant over een bijzondere gebeurtenis in het dagelijks leven: veel mensen dromen ervan. Onze pagina MIJN BN DeStem maakt het mogelijk en biedt lezers een podium in de krant. Wekelijks krijgt onze redactie meerdere bijdragen binnen.

Het zal nu ongeveer 47 jaar geleden zijn. De hele familie was uitgenodigd voor een communiefeest in Rijsbergen. Ook mijn vriend, nu mijn echtgenoot. Wij woonden zelf in Bosschenhoofd. En ik had nog niet zo lang mijn rijbewijs.

Eerst zouden we pa en ma naar het communiefeest in Rijsbergen brengen. Daarna zouden we opa en oma, die in Sprundel woonden, ophalen en vervolgens gezamenlijk naar het feest gaan. Na een gezellige middag met de familie en andere bekenden, en een lekkere maaltijd vonden opa en oma het genoeg geweest. Ze wilden terug naar huis.

Quote Opa kende immers het natuurge­bied de Pannenhoef op zijn duimpje

Dus vertrokken we weer richting Rucphen om hen naar huis te brengen. Omdat ik gewend was met de fiets naar Rijsbergen te gaan, wist ik als automobilist niet zo goed de weg. Daarom zou opa mij de weg wijzen, want hij kende immers het natuurgebied de Pannenhoef op zijn duimpje. Helaas verliep dat in de praktijk heel anders. We hebben heel de Pannenhoef doorkruist en zelfs vastgezeten in de modder.

Andere gasten waren al vertrokken

Uiteindelijk zijn we toch heelhuids met opa en oma in Sprundel aangekomen. We hebben hen veilig thuisgebracht. U begrijpt dat we vrij laat terugkwamen op het feestje in Rijsbergen. De andere gasten waren inmiddels al vertrokken.

Behalve pa en ma, want die moesten op ons wachten. Ook hen moesten we naar huis brengen. Natuurlijk waren ze opgelucht toen ze ons weer zagen. De andere reacties kunt u zich voorstellen. Zo werd onze verklaring dat opa ons alle kanten uitstuurde in eerste instantie niet gelooft. Want opa kende de Pannenhoef op zijn duimpje.

Ja, opa kende de Pannenhoef op zijn duimpje. Hij wist hoe hij moest rijden . Net als ik met de fiets. Het blijft een mooie herinnering .

Corry van Zitteren,

Nieuwlaat

