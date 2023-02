Elf kinderen: ‘Ik zou jullie geen van allen willen missen!’

Mijn ouders trouwden vlak na de Tweede Wereldoorlog en woonden, vanwege de woningnood, in bij een boer. Als zéér gelovige katholieken, vooral mijn vader, gingen ze gelijk aan hun nageslacht ‘werken’. Al snel was mijn moeder zwanger en belandde mijn vader in die periode in het ziekenhuis. Waarom weet ik niet precies, want er werd niet ècht over gesproken. Wel dat de behandelende arts gezegd had dat de kans op meer kinderen te verwekken klein was.