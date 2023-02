De saxofoon heeft mij veel muziekplezier gebracht

Van de lezerSchrijven voor een krant over een bijzondere gebeurtenis in het dagelijks leven: veel mensen dromen ervan. Onze pagina MIJN BN DeStem maakt het mogelijk en biedt lezers een podium in de krant. Wekelijks krijgt onze redactie meerdere bijdragen binnen.

André: ,,Ongeveer 45 jaar geleden wilde onze oudste dochter gaan studeren aan de universiteit in Amsterdam. Een studiebeurs kon ze niet krijgen, wel een lening. Mijn vrouw en ik droegen bij in de kosten. Maar voor haar bleef het sappelen. Om wat meer financiële armslag te krijgen ging ze op haar vrije dagen in de huishouding werken.

De eerste keer dat ze thuiskwam van haar kamertje bracht ze dit speldje voor me mee. Dat had ze van haar zuurverdiende centjes gekocht bij een keramiste in de Jordaan. Het was een heel toepasselijk geschenk, want ik was nét, op mijn veertigste, begonnen met les te nemen op de saxofoon. Dan ben je echt oud om daarmee te starten, je hebt een gigantische achterstand, maar het is zó’n goede stap geweest. Ik heb er alleen maar plezier aan gehad.

Zo speel ik nu al vele jaren in The Old Fashion Band. We spelen muziek uit de jaren dertig en veertig. We repeteren elke week, en treden zo ongeveer één keer per twee maanden op, meestal voor ouderen. Ik maak ook de arrangementen om de muziek aan te passen aan de muzikale mogelijkheden van de leden van de band. Dit doet een beroep op mijn technisch inzicht, dat vind ik leuk.

De muziek heeft mij heel veel gebracht, plezier in het spelen en arrangeren, en natuurlijk sociale contacten. Je ziet best veel mannen die na hun pensioen in een ‘zwart gat’ vallen omdat ze nooit de mogelijkheid hadden om sociale contacten op te bouwen.

Toen ik het speldje van mijn dochter kreeg was ik echt ontroerd. Zo toepasselijk, zo persoonlijk en zo recht uit het hart. En dat geldt nog steeds. Ik kijk er graag naar en ik ben er heel zuinig op.”

Het speldje van de dochter van André

Letta Karkens,*

Breda

*Deze week verschijnt een boekje, geschreven door Letta Karkens, met persoonlijke verhaaltjes over dierbare sieraden van mensen. Hiervoor had zij een oproep geplaatst in de rubriek Lezers helpen lezers.

