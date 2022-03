Voorstelling GIF: Een bitterzoete ode aan verlies

Een bitterzoete ode aan verlies, dat is de voorstelling GIF . Het gaat over twee mensen die proberen te leven met ‘wat er niet is en wel had moeten zijn’. Tien jaar na het overlijden van hun kind ontmoeten een man en een vrouw elkaar voor het eerst weer. In het verdriet zijn ze elkaar kwijt geraakt. Via een brief hebben ze te horen gekregen dat er een herbegrafenis komt vanwege gif in de bodem.

,,Het stuk gaat over gemis”, zegt Stefan de Walle. De acteur die bij het grote publiek bekendheid kreeg met zijn rol van zoon Kees in Flodder. Inmiddels heeft hij tal van andere succesproducties op zijn naam staan, waaronder de hoofdrol in de film De Marathon. ,,We maken allemaal verlies mee, op wat voor manier dan ook. Een stuk als dit kan heel troostrijk zijn. Daarom kijkt iedereen ook naar films en televisie en gaan we naar theater. Om jezelf te spiegelen aan de situatie waar een personage zich in bevindt. Om iemand een schurk te vinden, een zielenpoot of om met iemand mee te voelen. Dat kan met dit stuk heel erg. Het is niet alleen zielig. Het gaat over hoe mensen met elkaar omgaan.”