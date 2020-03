Theatergroep Zierik speelt ‘Familie’: ‘Alles moet blijven zoals het nooit is geweest’

,,Alles moet blijven zoals het nooit is geweest’’, luidt een verzuchting van zoon Nico Tegenkamp. Daar schuilt een groot verlangen naar een liefdevolle familie in. Een verlangen dat niet wordt vervuld, want vrienden kun je kiezen, maar met familie word je opgezadeld en daar moet je het beste van zien te maken. Hoe moeilijk dat soms is, weet Maria Goos vilein én humoristisch te beschrijven in Familie. Het is haar eerste toneelstuk na haar succesvolle televisieseries Pleidooi en Oud Geld.