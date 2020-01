Scheldeblues: van Zeeuwse americana tot Texaanse blues in Arsenaaltheater

Traditiegetrouw wordt Scheldeblues geopend door The Blue Clay. De ‘huisband’ van het festival brengt een mix van eigen werk en covers. De teller van zelf uitgebrachte albums staat inmiddels op drie. In de loop van de jaren is The Blue Clay uitgegroeid tot een graag geziene naam bij verschillende bluesroutes in Nederland, België en Duitsland. Qua genre kan de band het best geschaard worden onder de blues en americana. Wouter Verhelst: ,,Wat zou Scheldeblues zijn zonder The Blue Clay? Het is altijd weer een feest om ze te zien spelen. Ons publiek is sowieso gek op Zeeuwse bands. Aan die wens geven we dan ook graag gehoor.”