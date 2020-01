Peter Pan beleeft fantastische avonturen tijdens familiemusical in Middelburg

THEATER In elke bejaarde zit een jong iemand verborgen

2 januari Hendrik Groen geldt als ‘knuffelbejaarde’ van Nederland. Na de boeken en de televisieserie over deze oude, levenslustige man in een verzorgingstehuis kwamen er ook de toneelvoorstellingen. Hendrik Groen – Zolang er leven is staat woensdag in de Schouwburg in Middelburg. Het koor Binaeh Zuuver uit Oost-Souburg levert daar een bijdrage aan.