Muziek was in het Brabantse gezin van Bertus Borgers de verbindende kracht

,,Tijdens ons concert speelt muziek de hoofdrol, maar ik vertel tussendoor wel verhalen over onze familie in relatie met muziek maken’’, zegt Bertus Borgers. De saxofonist was bandleider van Sweet d’ Buster, Mr. Albert Show en The Groove Express en bandlid bij Herman Brood & The Wild Romance, Raymond van het Groenewoud en tot op de dag van vandaag bij Golden Earring. Ook was hij mede-oprichter van de Rockacademie in Tilburg. Bertus bracht het boek Muziek in de familie uit, met foto’s en verhalen over de verbindende kracht van muziek maken in het Brabantse gezin Borgers, al drie generaties lang.