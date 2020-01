Lucky Fonz III voelt dat zijn lijf extreem verbonden is met muziek

Peter Pan beleeft fantasti­sche avonturen tijdens familiemu­si­cal in Middelburg

23 januari MIDDELBURG - De nieuwe familiemusical ‘Peter Pan’ van Theater Terra ging zondag in première in Amsterdam. Het wereldberoemde avontuur van het brave meisje Wendy en die overrompelende, strijdbare Peter Pan in Nimmerland is zaterdagavond te zien in de Schouwburg Middelburg.