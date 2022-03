Literair volkstoneel in Rilland

Voor Isabel Provoost was 2021 het jaar van grote veranderin­gen

Isabel Provoost (22) uit Middelburg is misschien wel het grootste zangtalent van Zeeland. Dat bewees ze al met succesvolle deelnames aan The Voice Kids (2013) en The Voice of Holland (2016) en afgelopen jaar bracht ze haar langverwachte debuut EP uit. Op 17 december zou ze eigenlijk spelen in Paradiso in Amsterdam, maar dat optreden moest helaas voor de vierde keer worden uitgesteld.

30 december