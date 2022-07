Legendarische ‘Mirando’s’ keren terug in Middelburg

Het beroemde Zigeunerorkest Tata Mirando maakte in de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw furore in Nederland. Generaties lang wonnen de ‘Mirando’s’ de harten van het publiek. Ook in Middelburg waren het graag geziene gasten. ,,Bij Café de Mug hebben we vele legendarische concerten gegeven”, vertelt Roma Heina Mirando, die het stokje van zijn vader en grootvader heeft overgenomen. ,,Ik ben inmiddels 62 jaar, maar kwam als tiener al met mijn vader naar Middelburg om te spelen bij het café van Barend Midavaine. Gouden tijden waren dat, zeker toen we daar een jaarlijkse traditie van maakten. Ik heb oude foto’s terug gevonden waarop te zien is dat de hele straat rondom het café vol staat met mensen terwijl wij buiten optraden. Een hele happening in die tijd.”