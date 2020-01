Een concert van de Ierse zanger Lorcan Mac Mathuna is een ervaring. Hij klinkt anders dan eender welke andere zanger die je hoorde. Bijna fluisterend, maar toch zo krachtig zingt hij in een voor de meeste onverstaanbare taal, het Gaelic. Mac Mathuna werd weliswaar geboren in het zuidelijke Cork, maar stamt uit een familie die afkomstig is uit het westen, waar Gaelic nog volop gesproken wordt. Zijn beide ouders fungeerden als muzikale leermeesters. ,,Zowel mijn vader als moeder was zanger en betrokken bij organisaties die de Ierse taal stimuleerden. Daar leerden ze de sean nos (onbegeleide zang in het Gaelic, red). Muziek was het water waarin ik zwom. De sean nos is zowel verbonden met omgeving, het landschap als met de taal", legt hij uit. ,,Elke taal kent zijn eigen specifieke klankpaletten met hun eigen muzikale rijkdom en ritmen. Als ik naar een zanger luister, verlaat ik de plek waar ik op dat moment ben, het buitenland bijvoorbeeld, en krijg een overweldigend gevoel van thuiskomen.”