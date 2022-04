Douwe Bob komt naar Oostkerk in Middelburg: ‘Het leven heeft z’n lichte en z’n duistere kanten’

Heeft Douwe Bob nog introductie nodig? Wel als mensen hem alleen zouden kennen als de man die in korte tijd bij meerdere vrouwen een baby verwekte. Het maakt hem tot een gewild onderwerp in RTL Boulevard en in de roddelbladen. Buitenom zijn privéleven is Douwe Bob toch vooral de artiest met een gouden stem. Hij werd bekend als de eerste winnaar van de talentenjacht ‘De Beste Singer-songwriter van Nederland’ en scoorde hits als Hold Me , Multicoloured Angels en Shine . Met het liedje Slow Down deed hij in 2016 mee aan het Eurovisie Songfestival en eindigde op de elfde plaats. De zanger uit Amsterdam won bovendien drie Edisons in zijn carrière en heeft een gewaardeerde livereputatie opgebouwd op festivals, waaronder Concert at Sea.

Momenteel is de zanger op tour langs kerken in Nederland. ,,Het is bijzonder om weer live te spelen, in alle vrijheid en zonder restricties”, vertelt Douwe Bob. ,,Dat ik dat mag doen op eeuwenoude locaties is te gek. Het worden intieme akoestische shows met elke keer andere liedjes.” Wat wel zeker is, in de Oostkerk zal hij veel werk spelen van zijn nieuwste album Born To Win, Born To Lose. Zes woorden, waarvan Douwe Bob de laatste drie in zijn nek heeft laten tatoeëren. De andere drie woorden, die voor de komma, horen er net zo goed bij. ,,Het is een plaat over troost, liefde, vriendschap, verlies en dood. Het leven heeft z’n lichte en z’n duistere kanten. Er valt veel te vieren en te genieten, maar aan verlies en verdriet ontkomt niemand. Accepteer het, laat het los.” Dát is volgens de zanger de troostrijke boodschap van het album. ,,Als muzikant kun je mensen troost bieden. Volgens mij heeft iedereen dat de laatste jaren wel nodig gehad.”