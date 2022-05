‘Cabaretier is het leukste beroep wat er is, leuker dan zanger of schrijver’

Ruim twintig jaar speelde Harrie Jekkers geen soloprogramma in het theater en toch voelt hij zich nog steeds thuis, zo in zijn ‘uppie’ op het podium. ,,Het is net als zwemmen of fietsen, dat verleer je niet”, aldus de 70-jarige Hagenees die onlosmakelijk verbonden is aan nummers als Oh Oh Den Haag en Over de Muur (met zijn band Klein Orkest). ,,Je zou deze voorstelling bijna ‘Harrie Jekkers de musical’ mogen noemen’”, zegt hij met een knipoog. ,,Het bevat liedjes en verhalen over het leven van mezelf, maar zeker ook van mijn familie, in het bijzonder mijn ouders. Bijvoorbeeld over mijn vader die hield van ADO, klaverjassen en bier. Als ik terugdenk aan mijn jeugd heb ik een gelukzalige en geborgen tijd gehad. Ik leefde samen met mijn lieve ouders en broer in een klein Haags flatje, maar er was voldoende warmte. De kolenkachel zie ik nog voor me en de ijsbloemen op de ruiten. Dat we niet veel hadden, zag ik niet als belemmering. Als ik bij vriendjes thuiskwam hadden ze precies hetzelfde flatje, er waren geen rijke mensen in de buurt.”