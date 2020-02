Beaudil zoekt de ziel van Janis Joplin: ‘I feel you, girl’

Vanuit het diepe zuiden trok ze van stad naar stad, van bed naar bed, om het te maken in New York en Los Angeles. Na een kort leven vol drank, drugs, seks, geweld en hartverscheurende muziek overleed Janis Joplin op 4 oktober 1970 aan een overdosis heroïne. Een halve eeuw later wekt Beaudil Elzenga, die op 16-jarige leeftijd Middelburg verliet om actrice te worden in de Randstad, de legendarische blueszangeres tot leven in de muziektheatervoorstelling Janis. Zij is nu 27 en de première vindt plaats in Middelburg, de stad waar ze is opgegroeid. Dat maakt de cirkel rond. ,,Ik wil het verhaal van Janis vertellen maar door haar ook mijn eigen verhaal.”