Avondje ongebreideld lachen met absurdistische elementen

VIDEOJon van Eerd toert met een nieuwe komische voorstelling door Nederland. In het stuk Harrie neemt de benen belanden de hoofdrolspelers in een wirwar van dolkomische verwikkelingen en hilarische misverstanden.

Vroeger werd er massaal gekeken naar de kluchten van John Lanting of Joop Doderer en Piet Bambergen. In de 21ste eeuw is Jon van Eerd de Nederlandse koning van de humor. Al 20 jaar schrijft en bewerkt hij theaterkomedies en bracht hij succesproducties als De tante van Charlie’ ,Kantje Boord en Harrie Babba op de planken. Zijn stijl is moderner dan de manier waarop het genre voorheen werd gepresenteerd. ,,Theaterkomedie is het juiste woord”, zegt Van Eerd.

Wie-Ben-Ik-Quiz

,,Ik noem het bewust geen klucht, want bij een klucht hebben mensen meteen associaties met openslaande deuren op toneel en verhaallijnen met mislopende relaties en overspel. In de stukken die ik schrijf ben ik op zoek naar absurdistische elementen en het doorbreken van de vierde wand. In ons huidige stuk zit bijvoorbeeld ineens een Wie-Ben-Ik-Quiz. Ik ben altijd op zoek naar verrassingselementen en interacties met het publiek.”

Volledig scherm Beeld uit 'Harrie neemt de benen' © AV Fotoreportages

In al zijn komedies speelt Van Eerd zelf de hoofdrol, het karakter Harrie Vermeulen. ,,Voor Tel uit je Winst onze eerste productie in 2002, zocht ik een doorsnee Nederlandse naam. Mijn hond heette Harrie, dus die keuze was snel gemaakt. Qua achternaam bedacht ik Vermeulen, dat had ook Janssen of De Vries kunnen zijn. Een jaar later speelde ik in de musical Mamma Mia! toevallig ook de rol van een Harrie. Toen ik opnieuw een stuk ging schrijven heb ik die naam aangehouden.”

Het hoofdpersonage mag dan iedere keer dezelfde naam dragen, zijn karakter is nooit hetzelfde. ,,Harrie zit vast aan mijn lijf en mijn persoonlijkheid, maar toch is hij iedere keer verschillend. De ene keer wat dommer, de andere keer wat arroganter, soms meer Mr. Bean en soms wat meer John Cleese. Het ene stuk is hij een vader met kinderen, in een andere voorstelling is hij een arts.”

Net iets dommer