Animals-hits, zoals House of the Rising Sun, zorgen voor feest van herkenning in CCXL

The Animals worden vaak in één adem genoemd met dat ene nummer. Het kenmerkende gitaarintro gevolgd door de bekende eerste zinnen ‘There is a house in New Orleans. They call the Rising Sun. ,,A lifechanger”, noemt drummer John Steel - medeoprichter van The Animals - het nummer House of the Rising Sun. ,, Bij de eerste tonen herkent vrijwel iedereen dat liedje. Het veranderde ons van vijf onbekende artiesten in een band die over de hele wereld bekendheid genoot. Ik krijg vaak van mensen te horen dat ze dankzij dat nummer besloten een gitaar te kopen om zelf muziek te maken. Het is in 1964 uitgebracht en nog altijd vragen bezoekers bij ieder optreden of we het spelen.”