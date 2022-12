Wat is het geheim van het succes van Maikel Harte? Als je hem die vraag zelf voorlegt, zal hij antwoorden met ‘succes, dat valt toch wel mee’. Hij noemt zichzelf gelegenheidsartiest en hobbycaberetier en zal nooit opscheppen over zijn kwaliteiten op het podium. Misschien is daarmee al een eerste pijler van zijn jaarlijkse succesverhaal benoemd. Zijn nuchterheid en relativeringsvermogen worden gewaardeerd.

Als kleine jongen wilde hij profvoetballer worden, cabaret interesseerde hem in die tijd niet. De voetbaldroom van Harte viel in duigen toen hij op jonge leeftijd zijn kruisbanden afscheurde. Een nieuwe wereld ging voor hem open toen hij van zijn zwager een gitaar kreeg om zich bezig te houden. ,,Mijn zus zei me op een dag dat ze in verwachting was van een tweeling en voor haar schreef ik een tekstje”, vertelde hij in een eerder interview. ,,Mijn kameraad Donny maakte er muziek bij en we namen het op in Porgy en Bess. Daarna verspreidde zich het gerucht door de stad dat er een nieuwe Terneuzense band was opgericht. Er werden zelf optredens geregeld en zo ontstond daadwerkelijk ons groepje, de Lamaketta’s.”