De maaltijden waren het hoogtepunt met natuurlijk oma’s pannenkoeken

Wat is het geheim van het succes van Maikel Harte?

Hij slaagt er in avond na avond volle zalen te trekken. Zijn shows zijn sneller uitverkocht dan die van Youp van ’t Hek, Peter Pannekoek en Guido Weijers. Maikel Harte is dé huiscabaretier van Zeeland en deze week speelt hij zijn eindejaarsshows in Goes, Middelburg en Terneuzen.

18 december