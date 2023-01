Nog geen gastronomie bij Santiago in Vlissingen

De Oude Markt ligt wat verborgen in Vlissingen. Met de Sint Jacobstoren als richtpunt is Santiago toch eenvoudig te vinden. Het restaurant is Spaans georiënteerd, maar de gerechten zijn vernederlandst en eenvoudig van smaak. Fijn voor de één, jammer voor de ander.

De Sint Jacobskerk is onderdeel van de bedevaartroute naar Santiago. Daarom koos eigenaar André Knuit drie jaar geleden deze naam. Door corona is het pas de eerste winter dat Santiago open is. Het is dus lastig de drukte in te schatten en de inkoop hierop aan te passen. André vertelt later ook dat sinds kort zijn chef weg is. Dat zorgt voor kunst- en vliegwerk in de keuken. Helaas proeven we daar op zijn vrije avond de gevolgen van.

Leuke plek, ook goed eten?

We wachten op de voorgerechten en kijken eens goed rond. Het terras buiten nodigt uit voor een zomerse zit. Binnen zien we warme kleuren, mooie materialen en goed zittende stoelen; alsof je thuis in je woonkamer zit. Sfeervol. We schrikken, want daar zijn de voorgerechten al. De keukenbrigade is kennelijk Formule 1 fan. Gas er op!