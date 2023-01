Eerst naar de banenmarkt, daarna feesten bij Aemstie Alive

Penningmeester Nic-Jan Schrier is er al vanaf het eerste uur bij, secretaris Jaap Boiten zit sinds een jaar of tien in het bestuur van Aemstie Alive. En als je er eenmaal inzit, dan ben je er niet zomaar weg. ,,Het is een soort bacterie”, zegt Jaap gekscherend. ,,Eenmaal besmet kom je er niet makkelijk vanaf.” Niet dat dat heel erg is, want hij vindt het een leuke club vrijwilligers. ,,En het was voor mij heel goed om via deze weg in te burgeren op het eiland. Ik leer nog steeds bij.”