Muziek geeft leven ex-dakloze Remo (58) weer kleur: ‘Het verleden heb ik af kunnen sluiten’

UPDATE Nationaal Vuurwerk in Rotterdam gaat vooralsnog door, maar ‘het wordt spannend’

Het is nog altijd niet zeker of het Nationaal Vuurwerk bij de Erasmusbrug zaterdagavond door kan gaan. Volgens een woordvoerder van de gemeente wordt de knoop later op de dag definitief doorgehakt. Mocht de vuurwerkshow niet doorgaan vanwege de weersvoorspellingen, komt er geen alternatief voor in de plaats.

31 december