‘Soms moeten toneelstukken schuren, zonder wrijving geen glans’

De laatste productie van het Middelburgs Theater, De jongen van de Lange Jan, werd één groot succesverhaal. Alle dertien familievoorstellingen waren in no-time uitverkocht. De komende weken is in het Middelburgs minitheater een stuk te zien dat compleet anders is. De voorstelling Afterparty gaat over een actueel thema: transgenderproblematiek. ,,Ondanks de maatschappelijke relevantie is het geen affiche dat bij voorbaat voor volle zalen zorgt”, vertelt regisseur Koen Mijnheer. ,,Het is geen wetenschappelijke verhandeling, maar een

verhaal over mensen die in het verkeerde lichaam geboren zijn. Meer in het bijzonder over de generatie die zich in Marokko liet opereren toen dat nog zeer experimenteel was.”