Cabaretduo Piepschuim: ‘We gaan er allemaal aan’

Cor Burger (zang, gitaren, toetsen) en Robbert Koekoek (fysiek spel, sax, klarinet, bas, percussie) vormen samen het cabaretduo Piepschuim. Al jaren maken ze voorstellingen met een maatschappelijk tintje. ,,Maar ik vond nooit een invalshoek om de klimaatcrisis te verwerken”, vertelt Burger. ,,Tijdens een periode van lockdowns schreven we een show over de coronacrisis. Daarin lachten we om ons eigen onvermogen. De stap naar de klimaatcrisis was snel gemaakt, nog een crisis waar we het met z’n allen over kunnen hebben. Nee, moeten hebben.”