Het is kerstvakantie: tijd om lekker te leren golfen, dansen en freerunnen

De 5-jarige Luna probeert de instructies van dansjuf Charlotte zo goed mogelijk te volgen. Naast haar grote zus Jayda (8 jaar) doet zij uiterst geconcentreerd haar best. ,,Ik vind het moeilijk", roept één van de andere kinderen in de gymzaal naast De Wemel. En ja, dat is het ook. Maar toch zet de Wemeldingse groep al snel een serieus dansje neer als de muziek gaat spelen.

Het dansen is één van de drie onderdelen van Kerstfun XXL, een speciaal voor kinderen in de basisschoolleeftijd georganiseerd evenement. In Wemeldinge dit keer met een golfclinic van meneer Joop (‘De golfspullen zijn geschonken door Indoor Golf Vlissingen'), dansles van juf Charlotte (‘We gaan er vandaag een feestje van maken’) en freerunning onder leiding van leden van de plaatselijke gymvereniging Willen Is Kunnen.

Na Wemeldinge op dinsdag is Kapelle donderdag aan de beurt voor Kerstfun XXL. Dan is de nieuwe sporthal De Bloesem the-place-to-be voor de Kapelse jeugd. ,,Daar kunnen de kinderen ook weer golf uitproberen", vertelt Astrid Welter van de gemeente Kapelle. ,,Daarna kunnen ze dansen en ook twirlen en tenslotte wordt er nog levend tafelvoetbal gespeeld. Het begint om 12.30 uur en duurt tot 15.30 uur."

Tegelijk met Kerstfun XXL in Wemeldinge is er in Kortgene een zaalvoetbaltoernooi gehouden voor jongeren. Op Tholen kunnen kinderen van 4 t/m 110 jaar op woensdag 4 januari gratis bordspelletjes spelen in Ten Anker. Donderdag staat er lasergamen op het programma. Daarbij is een apart tijdsblok gereserveerd voor jongeren met een lichamelijke- en/of geestelijke beperking. Voor dit blok wordt er voor minder prikkels gezorgd en is de groep kleiner.