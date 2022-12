Mama Chris (58) en dochter Maika (29) organiseren samen ABBA-fuif: “Fan zijn van ABBA was verboden als rockchick, maar stiekem was ik het toch”

ANTWERPEN“Iedereen houdt van ABBA, ook al is het niet altijd even cool om daar voor uit te komen.” Chris Deforche (58) uit Gent en dochterlief Maika Pieters (29) uit Antwerpen zijn het erover eens. De dag voor kerstavond organiseren ze samen een groot feest in het teken van ABBA in nachtclub Ampere. “Grote fans of guilty pleasure? Een feest voor de hele familie, en daags nadien samen uitkateren aan de kersttafel.”

Chris Deforche (58) uit Gent komt al zingend café De Klok binnen waar ze heeft afgesproken met haar dochter Maika Pieters (29), die uitgeweken is naar de Koekenstad. “Ik zit al de hele dag met ‘Bang-a-Boomerang’ in mijn hoofd, een liedje uit de beginperiode van ABBA”, glimlacht ze. De toon is gezet.

Puber

Chris keert even terug naar 1974, toen ABBA deelnam aan het Eurosongfestival met ‘Waterloo’. “Ik was toen een jonge tiener, ik zat met mijn moeder voor de televisie, Eurosong was echt nog een groot ding toen, íedereen keek ernaar”, herbeleeft Chris de seventies. “Dan zie je daar als ontluikend puber plots die vier knappe mensen met hun subtiele, sexy bewegingetjes en begint er vanalles te werken”, lacht ze. “Los van het showelement en de glamour was ABBA gewoon heel erg getalenteerd, je zag ook hoe die vier mensen van elkaar hielden. Hoe Björn in de ogen van Agnetha keek in de videclips, ik smolt daarvan.”

De Oekraïense ABBA-tributeband 'Waterloo '74' speelt in Ampere.

“Of mijn kamer volhing met posters van Björn en Benny? Absolúút niet”, benadrukt Chris. “Ik was een coole rockchick, een rebel. Wij luisterden naar ZZ Top en Santana. Het was helemaal niet cool om fan te zijn van ABBA. Wel integendeel, we werden verondersteld die ‘populaire brol’ te haten. Maar stiekem was ik wel grote fan, dat mocht gewoon niet uitgesproken worden”, grinnikt Chris.

Heropleving

Eind jaren tachtig en negentig zakte de populariteit van ABBA weg maar kende deze eeuw een enorme opleving dankzij de Broadway-musical ‘Mamma Mia!’ en de gelijknamige films. Ook de aangekondigde reünie met hologram-show die momenteel in Londen loopt, heeft een enorme boost gegeven aan het discofenomeen en tegenwoordig is ABBA op geen enkele fuif meer weg te denken, of het nu om de gemiddelde Scoutsfuif gaat of een obscuur underground-feest. ABBA is hot.

Chris en Maika in café De Klok vlakbij Ampere.

Dat heeft ook Maika gezien, de dochter van Chris, die achter de schermen werkt van het populaire feest London Calling en nu het nieuwe concept ‘Undercover’ heeft opgericht. “We focussen steeds op een grote band en brengen een hommage. Deze keer is dat de Oekraïense coverband ‘Waterloo ‘74’, die de hele sfeer van ABBA op het podium brengt. Nadien draaien deejays disco- en funkplaatjes uit de jaren zeventig en tachtig zoals Bee Gees en Earth, Wind & Fire.”

Glastonbudget

“Ik wilde absoluut met ABBA starten omdat het leuk is dat samen met mijn moeder te doen. Maar later komen ook andere artiesten aan bod zoals David Bowie, Blondie, Fleetwood Mac. Noem maar op. De absolute ambitie met Undercover? Een groot festival à la ‘Glastonbudget’, de parodie op het grote Britse festival Glastonbury waar tribuutacts spelen van de grote headliners. Op die manier worden erg populaire bands meer toegankelijk gemaakt, voor mensen die geen honderden euro’s kunnen neertellen voor een festival.”

Hoe de ABBA-microbe van moeder op dochter is overgegaan? “Ik herinner mij een videotape uit de bibliotheek, een liveshow van ABBA”, denkt Maika terug. “Ik moet nog geen tien jaar geweest zijn, ik danste de hele dag op die tape, en zong mee, vooral bij ‘Mamma Mia!’.” Maika en Chris nodigen iedereen uit op het feest in Ampere. “Voor elke generatie, je kan de hele familie uitnodigen, en daags nadien samen uitkateren op het kerstfeest.”

ABBA Xmas Special doet zich voor op vrijdagavond 23 december in Ampere. Meer info getundercover.be. Meer over muziek in Antwerpen in dit dossier.

Volledig scherm © Klaas De Scheirder

