Zeebaars van De Landing stemt vrolijk

We begeven ons op historische grond. Waar nu de damp van gekookte mosselen hangt, zijn het op 26 oktober 1944 kruitdampen die het zicht op de Westerschelde vertroebelden. Hier, bij strandbrasserie De Landing, zetten de Schotse bevrijders voet aan wal. Na hevige gevechten met de Duitsers, wagen de geallieerden de oversteek van Zeeuws-Vlaanderen naar Baarland. Het is een uitputtingsslag voor de Cameronians, het Schotse bevrijdingsregiment. Het bataljon vecht mee in de Slag om de Schelde, die binnenkort groots wordt herdacht in Terneuzen. Via Kreverhille, bij Ossenisse, stappen de Schotten in amfibievoertuigen en steken over naar de Zak van Zuid-Beveland om hun missie voor te zetten. Een ietwat verloederd monument op de dijk bij Baarland herinnert er aan. Als eerbetoon aan het land van doedelzak en kilt overwegen we een glas whiskey, maar we gunnen de smaakpapillen nog even wat rust.