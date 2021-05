William uit Middelburg kookt een echte Indische maaltijd: ‘Eenvoudig, maar superlekker’

In de keuken staan is William (63) zijn lust en leven. ,,Als er een feest is, maak ik complete maaltijden. Ik heb eens in mijn eentje voor 32 personen gekookt. Dat vond ik wel een behoorlijke prestatie.” William heeft ook lange tijd in de keuken van een Oostenrijks restaurant gestaan. ,,Ik ben motorgids en kom vaak in de Alpen. Daar hielp ik in het restaurant, heb er nog een Indische workshop gegeven. De Oostenrijkers kenden die keuken niet, dus dat vonden ze heel apart. Het restaurant is nu dicht, dus moet ik iets anders zoeken. Ik kwam er al 34 jaar.”