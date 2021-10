We zouden minder moeten gaan voor gemak

Auke tovert met veel geduld een krachtige bisque op tafel: ‘Echt heerlijk!’

19 maart Nu restaurants nog een poos de deuren gesloten moeten houden, blijft deze krant chef-koks een podium geven. Wel vullen we de rubriek Zeeland Eet in 2021 anders in. We vragen chefs hun signatuurgerecht te bereiden. Vandaag: Sous-chef Auke Boone van Zilt & Zout in Retranchement maakt kreeftenbisque.